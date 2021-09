Clamoroso in Champions League: Real Madrid battuto in casa dallo Sheriff (Di martedì 28 settembre 2021) Clamoroso passo falso in Champions League da parte del Real Madrid: la squadra di Ancelotti ha perso in casa contro lo Sheriff Il Real Madrid ha perso clamorosamente la prima partita di Champions League in casa contro lo Sheriff Tiraspol. La formazione moldava ha conquistato tre punti d’oro contro la squadra di Ancelotti grazie alla rete del 2-1 firmata da Thill al 90?. Inutile il momentaneo pareggio di Benzema. Lo Sheriff, dopo aver battuto lo Shakhtar all’esordio, è ora in testa al proprio girone a punteggio pieno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021)passo falso inda parte del: la squadra di Ancelotti ha perso incontro loIlha perso clamorosamente la prima partita diincontro loTiraspol. La formazione moldava ha conquistato tre punti d’oro contro la squadra di Ancelotti grazie alla rete del 2-1 firmata da Thill al 90?. Inutile il momentaneo pareggio di Benzema. Lo, dopo averlo Shakhtar all’esordio, è ora in testa al proprio girone a punteggio pieno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

