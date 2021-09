Champions: Tuchel, Juve più debole senza Cristiano Ronaldo (Di martedì 28 settembre 2021) "Parlerà il tempo, ma quando una squadra perde Cristiano Ronaldo diventa più debole": così il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, parla a proposito della Juventus, avversari domani sera all'Allianz ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 28 settembre 2021) "Parlerà il tempo, ma quando una squadra perdediventa più": così il tecnico del Chelsea, Thomas, parla a proposito dellantus, avversari domani sera all'Allianz ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions Tuchel Calcio: Champions. Tuchel 'Niente Juve per Kanté, è positivo al Covid' Con queste parole Thomas Tuchel ha ufficializzato l'assenza di N'Golo Kanté per la sfida di Champions che attende domani il Chelsea contro la Juventus. "Anche Mason Mount e Reece James non sono ...

Champions: Tuchel, Juve più debole senza Cristiano Ronaldo ... Thomas Tuchel, parla a proposito della Juventus, avversari domani sera all'Allianz Stadium. "I bianconeri hanno avuto un inizio difficile in serie A ma hanno convinto in Champions - aggiunge l'...

Champions: Tuchel, Juve più debole senza Cristiano Ronaldo la voce d'italia Champions League, Juventus-Chelsea: solo il Covid ferma Kantè Il centrocampista del Chelsea N'Golo Kante è risultato positivo al covid e salterà la sfida di Champions League di domani contro la Juventus. Lo ha annunciato l'allenatore dei Blues, Thomas Tuchel, in ...

Juventus-Chelsea, Tuchel: “Kante ha il Covid, domani avremo molte assenze” Brutta tegola per il Chelsea in vista del match di Champions League contro la Juventus, in programma domani sera alle 21:00 all’Allianz Stadium di Torino. Thomas Tuchel, infatti, ha annunciato la ...

