Atletica | Fidal | direzione tecnica confermata fino al 2024 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 settembre 2021) (Adnkronos) - “Per provare a ripetere un 2021 per certi versi irripetibile – le parole di Antonio La Torre – sarà necessario impegnarsi quanto più possibile sul fronte della conoscenza a supporto di atleti e tecnici. È questa la nuova frontiera dell'italiana. Ci attende un triennio denso di appuntamenti, a cominciare da un 2022 che vedrà lo svolgimento di due Mondiali (indoor ed outdoor) e un Europeo (all'aperto)”. In apertura di riunione, anche alla presenza del Presidente del Coni Giovanni Malagò (collegato in videoconferenza), il Presidente federale Stefano Mei, dopo aver ripercorso l'esaltante estate vissuta dall'italiana, ha dato notizia delle dimissioni presentate, per ragioni personali, dal Segretario Generale, Alessandro Londi. Dopo ampia discussione sul tema, il Consiglio ha dato mandato al presidente di verificare con il ...