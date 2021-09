Architettura: Open House riparte a Roma con un 'Battito urbano' (2) (Di martedì 28 settembre 2021) (Adnkronos) - Quest'anno per la prima volta le quattro città italiane del network internazionale - Torino, Milano, Roma e Napoli - presentano la rete Open House Italia lanciando l'edizione di aperture in 4 weekend consecutivi dal 18 settembre al 10 ottobre. "Open House 2021 nasce dal desiderio comune di dare un segnale forte di riapertura nel segno della condivisione e della conoscenza che costituiscono da sempre la filosofia di Open House, per stimolare l'esplorazione delle nostre città e confermare quanto lo spazio urbano sia il miglior luogo deputato al confronto e partecipazione per le comunità e i cittadini che quotidianamente lo abitano" affermano i quattro direttori di Open House Torino, Luca Ballarini, Milano, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) (Adnkronos) - Quest'anno per la prima volta le quattro città italiane del network internazionale - Torino, Milano,e Napoli - presentano la reteItalia lanciando l'edizione di aperture in 4 weekend consecutivi dal 18 settembre al 10 ottobre. "2021 nasce dal desiderio comune di dare un segnale forte di riapertura nel segno della condivisione e della conoscenza che costituiscono da sempre la filosofia di, per stimolare l'esplorazione delle nostre città e confermare quanto lo spaziosia il miglior luogo deputato al confronto e partecipazione per le comunità e i cittadini che quotidianamente lo abitano" affermano i quattro direttori diTorino, Luca Ballarini, Milano, ...

Open House Napoli, a spasso nell'architettura La Repubblica Architettura: Open House riparte a Roma con un 'Battito urbano' (2) (Adnkronos) - Quest'anno per la prima volta le quattro città italiane del network internazionale - Torino, Milano, Roma e Napoli - presentano la rete ...

Open House riparte a Roma con un 'Battito urbano' Ritorna a Roma Open House. Dopo lo stop forzato imposto dalla pandemia, il grande evento pubblico - e totalmente gratuito - che apre le porte di edifici storici, architetture contemporanee, luoghi di ...

