Amici 28 Settembre | Mirko ritrova di nuovo l’entusiasmo

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Ieri è andata la puntata didel 28inaspettatamente ha ricevuto una misteriosa busta rossa con una lettera in cui la Peparini dichiara l’intenzione di mettere in sfida il ballerino allenato da Alessandra Celentano. Flaza è in ansia per la sfida contro l’aspirante cantante Gea che si è dimostrata molto matura e preparata per un eventuale serale ma la sua Maestra la rassicurata.di Maria: la sfida inaspettata di Flaza28: la lettera di Peparini Maria legge la lettera della Peparini dicendo: “Ai provini ho visto un ragazzo molto bravo e molto preparato che già conoscevo. Si chiama Dario e incarna quello che per me è il talento. Balla tutto, sa fare tutto, spazia tra tanti stili, è molto giovane ma ha già una maturità artistica ...