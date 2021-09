A Giorgio Corona il primo premio alla memoria di Ferrigno (Di martedì 28 settembre 2021) Grande commemorazione a Catanzaro (club che oggi milita in Serie C) dell’indimenticabile capitano della promozione in B, Fabrizio Ferrigno, con la istituzione di un premio a lui intitolato. Erano presenti alcuni ex compagni di squadra (Ciardiello, Caterino, Pastore, Corona, Ascoli), i direttori Improta e Logiudice, e gli organizzatori: l’ex Presidente Parente e il vice Poggi, lo storico procuratore ed amico fraterno Gianni Prete. Presenti anche la moglie di Ferrigno, Giovanna, l’attuale presidente Noto, il direttore Foresti, personalità varie e tifosi. Il primo premio Ferrigno è andato a Giorgio Corona. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 28 settembre 2021) Grande commemorazione a Catanzaro (club che oggi milita in Serie C) dell’indimenticabile capitano della promozione in B, Fabrizio, con la istituzione di una lui intitolato. Erano presenti alcuni ex compagni di squadra (Ciardiello, Caterino, Pastore,, Ascoli), i direttori Improta e Logiudice, e gli organizzatori: l’ex Presidente Parente e il vice Poggi, lo storico procuratore ed amico fraterno Gianni Prete. Presenti anche la moglie di, Giovanna, l’attuale presidente Noto, il direttore Foresti, personalità varie e tifosi. Ilè andato a. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

