WTA Nur-Sultan 2021 | van Uytvanck al secondo turno | poche sorprese in Kazakistan

(Di lunedì 27 settembre 2021) Nur-continua ad essere protagonista nel calendario di tennis internazionale. Dopo il torneo maschile vinto dal coreano Soonwoo Kwon, tocca alle donne, che per la prima volta disputano un 250 in terra kazaka. La prima testa di serie sul cemento indoor è stata Alison van, che ha qualche grattacapo nella seconda frazione ma riesce ad abbattere la resistenza della padrona di casa Zhibek Kulambayeva, entrata in tabellone con una wild card. Ad affrontarla alsarà la tedesca Anna-Lena Friedsam, che si impone in rimonta sull’australiana Arina Rodionova in un match di oltre due ore. Dura lotta tra le qualificate Aleksandra Krunic e Katie Boulter: in un match dai continui capovolgimenti di fronte, è la serba ad imporsi conquistando il break decisivo nell’undicesimo gioco della terza frazione. ...

PROGRAMMA- SULTAN 2021 (MARTEDI 28 SETTEMBRE) CENTER COURT dalle ore 07.00 italiane - Pattinama Kerkhove vs Potapova a seguire - (3) Mladenovic vs Danilina a seguire - Diyas vs Zakharova