Versace x Fendi | la collaborazione targata Fendace

(Di lunedì 27 settembre 2021) Donatellae Silvia Venturinihanno scambiato i rispettivi ruoli, reinterpretando per la prima volta i codici di un’altra maison di lusso. In un inedito crossover che celebra lo stare insieme oltre ogni regola. Con la guida di Kim Jones, maestro della reinterpretazione nasce)., nasce cosìQuandoha portato in passerella la sua collezione Primavera/Estate 2022, il primo giorno della Milano Fashion Week, non vi erano particolari indizi sull’arrivo di una seconda sfilata. Ancora meno, su una sfilata incon un altro grande nome del lusso italiano:. Unainattesa e sorprendente ...

Ieri sera si è chiusa la Milano Fashion Week con una sfilata "a sorpresa" firmata Versace by Fendi. Il front-row è stato invaso dalle star ma è stata soprattutto Chiara Ferragni con il suo look da pri ...Per mesi il progetto è stato tenuto segreto e svelato solo domenica sera, con un secret party pieno di ospiti vip ...