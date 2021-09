Uffiiale | Fidelis Andria | ecco l’esterno destro Zampano

(Di lunedì 27 settembre 2021) Nuovo colpo in casa. Il club pugliese ha comunicato con una nota ufficiale di “aver raggiunto un accordo conclasse ’93 Giuseppe Marcolo scorso anno protagonista in serie B con la Reggiana dove ha collezionato 13 presenze. Per il 27enne sono oltre 186 le apparizioni tra i professionisti di cui ben 100 in serie B. Diversi i gol e gli assist deloriginario di Genova che tra le tante esperienze può vantare una lunga militanza al Venezia ed al Crotone. In Puglia esperienza, ormai diversi anni fa, con il Martina”. Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

