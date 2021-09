Striscia la Notizia 2021: chi sono le nuove veline (Di lunedì 27 settembre 2021) . Giulia Pellegatti e Talisa Jade Ravagnani La mora e la bionda: inizia una nuova stagione di Striscia la Notizia 2021 e come da tradizione ci saranno le veline. La 34esima edizione del tg satirico di Antonio Ricci va in onda da lunedì a sabato alle 20.35 su Canale 5. Alla conduzione la coppia inedita Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. Ma chi sono le veline di Striscia la Notizia 2021? Le due nuove veline sono ballerine professioniste con un’esperienza formativa in comune. Infatti, seppur in due edizioni differenti, hanno partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Si tratta di Giulia Pelagatti (22 anni), la mora, e dell’italo-americana Talisa Jade Ravagnani, la bionda. ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 27 settembre 2021) . Giulia Pellegatti e Talisa Jade Ravagnani La mora e la bionda: inizia una nuova stagione dilae come da tradizione ci saranno le. La 34esima edizione del tg satirico di Antonio Ricci va in onda da lunedì a sabato alle 20.35 su Canale 5. Alla conduzione la coppia inedita Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. Ma chiledila? Le dueballerine professioniste con un’esperienza formativa in comune. Infatti, seppur in due edizioni differenti, hanno partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Si tratta di Giulia Pelagatti (22 anni), la mora, e dell’italo-americana Talisa Jade Ravagnani, la bionda. ...

Advertising

Striscia : Striscia la notizia al via con il tapiro alla neo single @DilettaLeotta “#Dazn non si vede? Vorrei sistemare io tu… - AndreaAAmato : Siamo Veline e ballerine, il resto non ci interessa @Striscia @QuiMediaset_it - AgenziaOpinione : CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * QUESTA SERA: « RAJAE E IL ” CIABATTA TOUR ” CONTRO IL FONDAMENTALISMO » - tvzoomitalia : Siamo Veline e ballerine, il resto non ci interessa @Striscia @QuiMediaset_it - Luca_zone : RT @Corriere: Giulia e Talisa, le nuove veline di «Striscia»: «Basta coi cliché, i calciatori non ci interessano» -