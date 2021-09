Somnio | il più grande superyacht del mondo vende appartamenti

Advertising

BrunelloEnrico : Fincantieri costruirà lo yacht extralusso “più grande del mondo” -

Ultime Notizie dalla rete : Somnio più

Il Messaggero

Nel 2024 vedremo il super yacht dei primati di, ilgrande del mondo, l'unico a vantare una formula residenziale con 39 appartamenti ampi e prestigiosi, è chiaramente il progettoesclusivo per concept e servizi offerti ai proprietari.Solcherà i mari nel 2024 e porterà il nome di: sarà ilgrande gigayacht al mondo sia per lunghezza sia per volume e potrà vantare ben 39 appartamenti esclusivi a bordo distribuiti su sei ...