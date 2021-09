Soleil Sorge confessa di avere un uomo fuori dalla casa del GF

(Di lunedì 27 settembre 2021) La confessione diNelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata. Come sappiamo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne all’interno delladel Grande Fratello Vip 6 ha ritrovato il suo ex Gianmaria Antinolfi. Tuttavia l’influencer è stata fin da subito chiara e ha specificato di non essere L'articolo proviene da Novella 2000.

Stasera , lunedì 27 settembre 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip . Nell'attesa, nella Casaha deciso di vuotare il sacco e rivelare il suo grande segreto riguardante la sua vita sentimentale . La confessione dial Gf Vipè tra le concorrenti indiscusse della ...Lo scontro avvenuto al Grande Fratello Vip trae le sorelle Selassié ha stravolto un po' gli equilibri della Casa . Motivo per cui Clarissa ha deciso di confrontarsi con Sophie Codegoni per capire i motivi del suo allontanamento e ...Nella casa del GF Vip Soleil Sorge ha confessato per la prima volta di essere impegnata con un uomo misterioso da lei incontrato prima del suo ingresso nel reality show. Soleil So ...Lo scontro avvenuto al Grande Fratello Vip tra Soleil Sorge e le sorelle Selassié ha stravolto un po' gli equilibri della Casa. Motivo per cui Clarissa ha deciso di confrontarsi con Sophie Codegoni ...