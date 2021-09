Simone Bonzio | il 41enne disoccupato che ha rischiato la vita per salvare una bimba in acqua

(Di lunedì 27 settembre 2021)è il nome del papàche si è gettato nei canali di Venezia per portare in salvo unadi otto anni caduta inmentre giocava con le amichette. “Mai voltarsi dall’altra parte quando qualcuno ha bisogno”, ha detto l’uomo dopo il gesto eroico. Ha racontato che il lancio è avvenuto per senso civico, o forse banalmente perché appassionato dell’arma dei carabinieri. Tutto da capire.era con il figlio di 11 anni, lo stava accompagnando a scuola per poi raggiungere l’ex consigliere comunale Giampaolo Gasperini, quello che ha definito essere come un padre. “Spesso mi ascolta, mi indirizza e mi appoggia”, ha detto ilriferendosi all’aiuto che ha ricevuto in questo periodo in cui ha perso il lavoro. L’uomo, racconta, si è accorto ...

Venerd pomeriggio il 41enne veneziano, che passava in campo dei Carmini per portare suo figlio a giocare in campo Santa Margherita a Venezia, ha visto che una bambina era finita in ...Una bambina tra i 5 e i 6 anni era finita in acqua enon ha esitato a lasciare suo figlio lì con l'amico, il professor Giampaolo 'Sergio' Gasperini e tuffarsi, recuperandola. 'Non ...L’uomo, disoccupato, era stato attirato da un rumore e dal cerchiello in acqua Il padre: gli saremo grati a vita ...Simone Bonzio, 41 anni, è rimasto da poco senza lavoro: per questo nel pomeriggio del 24 settembre si trovava con il figlio vicino al canale in cui è caduta la piccola Chiara, 6 anni ...