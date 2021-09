Serie C, il Campobasso restituisce palla consentendo agli avversari di segnare VIDEO (Di lunedì 27 settembre 2021) "Un gesto di un valore morale eccezionale quello compiuto dalla squadra del Campobasso . Ha restituito palla ai calciatori dell’Andria e ha consentito di segnare una rete e tutto ciò mentre era sotto... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 27 settembre 2021) "Un gesto di un valore morale eccezionale quello compiuto dalla squadra del. Ha restituitoai calciatori dell’Andria e ha consentito diuna rete e tutto ciò mentre era sotto...

Ultime Notizie dalla rete : Serie Campobasso Serie C, il Campobasso restituisce palla consentendo agli avversari di segnare Sento forte il bisogno di dire grazie ai calciatori, ai tecnici, ai dirigenti, al presidente del Campobasso Mario Gesuè . La Serie C vi ringrazia, non dimenticheremo" conclude Ghirelli.

Palermo - Campobasso, arbitra Gabriele Scatena di Avezzano MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Sarà Gabriele Scatena di Avezzano l'arbitro di Palermo - Campobasso , gara valida per la 6a giornata del Girone C di Serie C. Il direttore di gara sarà coadiuvato da Cosimo Cataldo, primo assistente, Davide Stringini, secondo, e dal quarto uomo, Riccardo ...

