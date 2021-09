Serie C 2021 2022 | un buon Catania ferma il Catanzaro | al Ceravolo è 1-1

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 settembre 2021) Ildi Baldini approfitta di un ottimo primo tempo e riesce a strappare un pareggio in trasferta contro il: alfinisce 1-1. Succede tutto nel primo tempo. A passare in vantaggio sono gli ospiti con una fantastica punizione dal limite di Russini alla quale risponde Carlini su un calcio di rigore molto dubbio. Nella ripresa il match s’incattivisce ma i siciliani sono bravi a resistere alle folate offensive dei padroni di casa, che provano fino alla fine a portarsi in vantaggio. Ilcontinua nella sua striscia di pareggi (quattro consecutivi) e sale a sette punti in classifica. Sorride meno invece la squadra di Baldini, quartultima a quota quattro punti. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA LA PARTITA – Il primo tempo è molto piacevole, con continui ribaltamenti di fronte da una parte e ...