Seidl, McLaren impara da Sochi: "Non abbiamo scavalcato Norris nella decisione" (Di lunedì 27 settembre 2021) Distrutto . Così, Lando Norris, affida ai social sensazioni e stato d'animo dopo un Gran Premio di Russia sfuggito di mano nel finale, con l'avversario più forte trovato nel meteo. Forse, il secondo, ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di lunedì 27 settembre 2021) Distrutto . Così, Lando, affida ai social sensazioni e stato d'animo dopo un Gran Premio di Russia sfuggito di mano nel finale, con l'avversario più forte trovato nel meteo. Forse, il secondo, ...

F1 - McLaren, Andreas Seidl: 'Che momento eccezionale per la squadra' L'ultima volta che la McLaren è scattata dalla prima casella in griglia era il 2012, ed in Brasile ... A parte questo, grande lavoro per a squadra di Andreas Seidl, che dopo anni d tribolazioni e ...

Seidl, McLaren impara da Sochi: "Non abbiamo scavalcato Norris nella decisione" Autosprint.it Team radio Norris, il silenzio della delusione Pochi minuti che distruggono una corsa perfetta: Lando Norris ha visto sfumare il sogno della prima vittoria in Formula 1 a due giri dalla fine ...

F1 | McLaren, Andreas Seidl: “Che momento eccezionale per la squadra” E' un momento d'oro per la McLaren: dopo la doppietta a Monza, il team di Woking porta a casa una pole position. L'ultima volta che la McLaren è scattata dalla prima casella in griglia era il 2012, ed ...

