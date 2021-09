Sei vittorie su sei e ancora in testa a punteggio pieno: il Napoli ha un motivo per sognare (Di lunedì 27 settembre 2021) Un Napoli da paura, sei vittorie su sei e un'atmosfera che durante l'era De Laurentiis forse si è vista solo al termine del triennio di Sarri. L'edizione odierna del Corriere della Sera ha commentato così il match vinto 2-0 contro il Cagliari nella serata di ieri: "Sono sei su sei i successi di Spalletti e adesso diventa complicato nascondersi, soprattutto per l’atteggiamento del gruppo: tranquillo, lucido e consapevole. A questo punto anche capace di controllare le vertigini d’alta quota. Ogni partita segna l’aumento del livello di crescita della squadra, ogni cambio di Spalletti (qualche minuto anche a Demme che rientra dopo l’infortunio) certifica che tutti sono utili e funzionali alla causa". Leggi su spazionapoli (Di lunedì 27 settembre 2021) Unda paura, seisu sei e un'atmosfera che durante l'era De Laurentiis forse si è vista solo al termine del triennio di Sarri. L'edizione odierna del Corriere della Sera ha commentato così il match vinto 2-0 contro il Cagliari nella serata di ieri: "Sono sei su sei i successi di Spalletti e adesso diventa complicato nascondersi, soprattutto per l’atteggiamento del gruppo: tranquillo, lucido e consapevole. A questo punto anche capace di controllare le vertigini d’alta quota. Ogni partita segna l’aumento del livello di crescita della squadra, ogni cambio di Spalletti (qualche minuto anche a Demme che rientra dopo l’infortunio) certifica che tutti sono utili e funzionali alla causa".

Advertising

capuanogio : Partita da grande del #Napoli che vince senza entusiasmare ma anche senza praticamente soffrire. Sei vittorie su sei #NapoliCagliari - fanpage : ? Questo Napoli non si ferma più! Gli azzurri a punteggio pieno si riprendono la vetta solitaria della classifica… - gilnar76 : Sei vittorie su sei e ancora in testa a punteggio pieno: il #Napoli ha un motivo per sognare #Forzanapoli… - tuttonapoli : CorSera - Sei vittorie e primato, difficile nascondersi: c'è un motivo per cui si può sognare - susydigennaro : RT @napolimagazine: 6 VITTORIE SU 6 - Il Napoli ricorda: 'È accaduto soltanto una volta' -

Ultime Notizie dalla rete : Sei vittorie L'Italia vince Motocross delle Nazioni, Copioli 'Risultato storico' Per la terza volta nella storia dopo le vittorie del 1999 e del 2002, l'Italia scrive il suo nome ...un altro grande risultato dell'Italia dopo la vittoria del Trofeo e del Trofeo Junior alla Sei ...

L'Italia vince Motocross delle Nazioni, Copioli "Risultato storico" Per la terza volta nella storia dopo le vittorie del 1999 e del 2002, l'Italia scrive il suo nome ...un altro grande risultato dell'Italia dopo la vittoria del Trofeo e del Trofeo Junior alla Sei ...

Napoli, sei vittorie e punteggio pieno: «È questa la strada per lo scudetto» ilmattino.it Napoli, appello a De Laurentiis: Faccia il pazzo, è uno scandalo L'euforia dei tifosi per il momento magico degli azzurri si associa a una preoccupazione: perché la A non si ferma durante la Coppa d'Africa?

Galactic Series: vittorie domenicali per Crisonà e Perra, secondo posto per Minieri nel 50 Special Ecco qua pronti a raccontarvi gli ultimissimi eventi delle Galactic Series di PokerStars! Ieri sera nella room n° 1 del mercato sono stati messi in palio gli ultimi ricchi garantiti. Ovviamente gli oc ...

Per la terza volta nella storia dopo ledel 1999 e del 2002, l'Italia scrive il suo nome ...un altro grande risultato dell'Italia dopo la vittoria del Trofeo e del Trofeo Junior alla...Per la terza volta nella storia dopo ledel 1999 e del 2002, l'Italia scrive il suo nome ...un altro grande risultato dell'Italia dopo la vittoria del Trofeo e del Trofeo Junior alla...L'euforia dei tifosi per il momento magico degli azzurri si associa a una preoccupazione: perché la A non si ferma durante la Coppa d'Africa?Ecco qua pronti a raccontarvi gli ultimissimi eventi delle Galactic Series di PokerStars! Ieri sera nella room n° 1 del mercato sono stati messi in palio gli ultimi ricchi garantiti. Ovviamente gli oc ...