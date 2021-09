Saronno | Caronno | Origgio | Uboldo | Gerenzano | Cislago | in 800 col reddito di cittadinanza ma senza lavoro

Advertising

ilSaronno : Ieri su ilS, 18enne morde un vigile, 1200 sotto il diluvio per la Strasaronno, a Saronno e a Caronno meno ragazzi v… - ilSaronno : Boom di somministrazioni all’hub ma Airoldi svela: “A Saronno e Caronno meno ragazzi vaccinati che nel resto della… - ilSaronno : Panorama cronaca: incidenti con ciclisti a Caronno, Saronno, Lomazzo. Tamponamento a Solaro - BrianzaLimbiate : Limbiate Paderno Lissone Varese Varedo Milano Linate Torino Saronno Monza Brianza Milano Cantù Cremona Bovisio Vare… - manuela1877 : Pullman pieni, studenti a terra; Sofia e Stefano, lutti a Solaro, Saronno e Caronno | ANTEPRIMA… -

Ultime Notizie dalla rete : Saronno Caronno

Il Notiziario

Punteranno a conquistare il posto in fase finale nazionale pure ragazze della provincia di Varese: Aurora Testa, 18, diPertusella, Sofia Premoli, 23, di, Alice Fontana, 18, di Besano.Alle 15.00 aP. Il 3 ottobre, sempre alle ore 8.30, l'appuntamento sarà a Cassina Rizzardi. Le foto scattate durante la giornata possono essere postate su Instagram usando #...SARONNO – E’ caduto dalla bicicletta mentre fuggiva dalla polizia locale e pur di scappare dai vigili è arrivato a morderne uno. Così un 18enne è finito davanti al giudice. Airoldi ..."C’è un dato che ha rilevato l’Ats Insubria di cui al momento non si sanno le cause ma che certo non può che preoccupare. Le città di Saronno e di Caronno hanno un dato di vaccinati nella fascia fra g ...