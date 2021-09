(Di lunedì 27 settembre 2021) “Investire nella responsabilità sociale vuol dire restituire qualcosa alla società”, Anastasia Buda, Corporate Social Responsibility Manager diElectronics Italia, racconta ad Huffpost la nuova edizione di, un percorso di formazione dedicato all’innovazione digitale che l’azienda offre astudenti. “Per parlare di responsabilità sociale bisogna che le azioni siano in linea col Dna dell’azienda”, continua Buda, ricordando chefesteggerà tra poco i trent’anni di attività in Italia: “Noi da tempo investiamo nella formazione, lo chiamiamo enabling people, che significa abilitare le persone, e decliniamo questo impegno anche nel preciso contesto in cui operiamo, il territorio”....

Advertising

HuffPostItalia : Samsung Innovation Camp, per voi giovani - startzai : RT @UnipisaCareers: Samsung Innovation Campus Smart Things Edition Università di Pisa. Il gruppo D presenta il progetto ReUp #innovazione… - davide_logc : RT @UnipisaCareers: Congratulazioni a Davide Chen, Tommaso Baldi, Federico Cheli, Carmen Panepinto Zayati e Alessio Ulivi, vincitori del pr… - davide_logc : RT @UnipisaCareers: Samsung Innovation Campus Smart Things Edition Università di Pisa. Il gruppo D presenta il progetto ReUp #innovazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung Innovation

Yahoo Finanza

Dove sono e dove sorgeranno le gigafactory europee All'inizio del 2020, solo quattro impianti erano in funzione in tutta Europa: quello dia Göd (Ungheria), quello di LG a Wroclaw (Polonia), ......SDS, Schneider Electric, Sicuritalia, Stevanato Group, Stora Enso, TIM, VSBLTY, WINDTRE, Wood Beton. Nel secondo semestre 2021, in aggiunta ai fondatori, FederatedTM @MIND ...Samsung, insieme alla Harvard University, propone una nuova soluzione per creare chip neuromorfici in grado di funzionare come il cervello umano: basta copiare la mappa delle connessioni neuronali del ...Anastasia Buda, Corporate Social Responsibility Manager di Samsung Italia ad Huffpost: "Le competenze digitali fondamentali per trovare lavoro" ...