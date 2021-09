Referendum a Berlino: sì all'esproprio dei grandi gruppi immobiliari (Di lunedì 27 settembre 2021) Il problema degli affitti a Berlino approfondimento Germania, come si forma il parlamento e come si nomina il cancelliere A Berlino, come scrive anche Today.it , la maggior parte degli abitanti vive ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 27 settembre 2021) Il problema degli affitti aapprofondimento Germania, come si forma il parlamento e come si nomina il cancelliere A, come scrive anche Today.it , la maggior parte degli abitanti vive ...

