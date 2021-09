Pochettino: “City favorito ma tutto può succedere. Messi si è allenato, ci sarà” (Di lunedì 27 settembre 2021) Mauricio Pochettino, tecnico del PSG, ha presentato così la gara di domani contro il Manchester City: “Giocheremo contro una delle migliori squadre al mondo. Messi sarà disponibile e si è allenato. Il dato di fatto è che siamo una squadra in costruzione; domani giocheremo contro il City, guidato dal miglior allenatore del mondo, che sogna di vincere la Champions League come noi. Questo club ha solo cinquant’anni di storia; il City è favorito ma è pur sempre una partita di calcio e tutto può succedere”. Donnarumma giocherà?“Non dico chi scenderà in campo. Abbiamo grandi portieri e tutti i grandi portieri si adattano alle richieste dello staff tecnico. Siamo contenti di quello che stanno facendo finora. ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 27 settembre 2021) Mauricio, tecnico del PSG, ha presentato così la gara di domani contro il Manchester: “Giocheremo contro una delle migliori squadre al mondo.disponibile e si è. Il dato di fatto è che siamo una squadra in costruzione; domani giocheremo contro il, guidato dal migliorre del mondo, che sogna di vincere la Champions League come noi. Questo club ha solo cinquant’anni di storia; ilma è pur sempre una partita di calcio epuò”. Donnarumma giocherà?“Non dico chi scenderà in campo. Abbiamo grandi portieri e tutti i grandi portieri si adattano alle richieste dello staff tecnico. Siamo contenti di quello che stanno facendo finora. ...

Advertising

MeridianoTV : #UCL | Pochettino no descarta a Messi contra el City - newzense : Lionel Messi to be in PSG squad for Manchester City clash: Mauricio Pochettino - sportface2016 : #PsgManCity, #Pochettino: '#Messi ci sarà. #Donnarumma? Serve trovare equilibrio. La #Champions è un sogno' - meta_pulso : Pochettino no descarta a Messi contra el City - ComentarioUdeC : #ElComentarioTeInforma Pochettino no descarta a Messi contra el City -