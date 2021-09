PNRR, Bonomi: occasione storica, non metterla a rischio per “gioco bandierine” (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – “Siamo in un momento storico eccezionale, abbiamo le risorse europee e possiamo fare le riforme. E’ un’occasione storica per il Paese. E’ iniziato il gioco della bandierina su tematiche importanti anche a causa della contingenza delle amministrative, non vogliamo che questo metta arischio le riforme,quello che il Paese aspetta da 30 anni”. Lo ha detto a Mezz’ora in più su RaiTre Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria. Sul Patto tra sindacati e Confindustria il Premier Mario Draghi “ha lanciato il cuore oltre l’ostacolo”, ha proseguito il leader degli Industriali, parlando di “una chimica nata in quel momento, non conoscevo i contenuti dell’intervento del presidente così come lui non sapevo che cosa avrei detto io. Non sono sorpreso”. Bonomi ha infine precisato che ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – “Siamo in un momento storico eccezionale, abbiamo le risorse europee e possiamo fare le riforme. E’ un’per il Paese. E’ iniziato ildella bandierina su tematiche importanti anche a causa della contingenza delle amministrative, non vogliamo che questo metta ale riforme,quello che il Paese aspetta da 30 anni”. Lo ha detto a Mezz’ora in più su RaiTre Carlo, Presidente di Confindustria. Sul Patto tra sindacati e Confindustria il Premier Mario Draghi “ha lanciato il cuore oltre l’ostacolo”, ha proseguito il leader degli Industriali, parlando di “una chimica nata in quel momento, non conoscevo i contenuti dell’intervento del presidente così come lui non sapevo che cosa avrei detto io. Non sono sorpreso”.ha infine precisato che ...

