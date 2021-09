Pioli: “Il mio rapporto col Milan non ha scadenza. Giroud? È in crescita” (Di lunedì 27 settembre 2021) Durante la conferenza stampa di presentazione di Milan-Atletico Madrid, Stefano Pioli ha fatto il punto della situazione in casa rossonera e ha parlato del suo futuro nel club. Di seguito le dichiarazioni. Su Giroud “È chiaro che ai nostri livelli perdere due settimane di preparazione ti fa calare di ritmo e condizione. Il minutaggio a La Spezia è stato utile a farlo migliorare di condizione e sicuramente crescerà nelle prossime partite”. Su Theo Hernandez “Credo che stia crescendo, domenica ha fatto una partita molto attenta ed efficace soprattutto sotto questo punto di vista. È stata una partita tra le migliori a livello di completezza, è chiaro che le sue qualità offensive sono note a tutti e anzi sta variando il suo gioco sotto questo punto di vista. Credo che stia arrivando ad altissimi livelli”. Su Kjaer e Florenzi “Credo che per ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 27 settembre 2021) Durante la conferenza stampa di presentazione di-Atletico Madrid, Stefanoha fatto il punto della situazione in casa rossonera e ha parlato del suo futuro nel club. Di seguito le dichiarazioni. Su“È chiaro che ai nostri livelli perdere due settimane di preparazione ti fa calare di ritmo e condizione. Il minutaggio a La Spezia è stato utile a farlo migliorare di condizione e sicuramente crescerà nelle prossime partite”. Su Theo Hernandez “Credo che stia crescendo, domenica ha fatto una partita molto attenta ed efficace soprattutto sotto questo punto di vista. È stata una partita tra le migliori a livello di completezza, è chiaro che le sue qualità offensive sono note a tutti e anzi sta variando il suo gioco sotto questo punto di vista. Credo che stia arrivando ad altissimi livelli”. Su Kjaer e Florenzi “Credo che per ...

