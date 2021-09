Perché l’azionariato popolare può risolvere i problemi dell' Inter

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 27 settembre 2021)va verso l'azionariato. Almeno in parte. Il progetto di affidare ai supporter una quota del club sembra sempre più realizzabile e ciò che fino a qualche mese fa sembrava essere solo un’idea romantica (in fondo si dice da sempre che le squadre di calcio appartengono ai tifosi) sta per diventare un’operazione economica importante perdi cassa dei nerazzurri. A tramutare il sogno in una proposta concreta è stato l’economista Carlo Cottarelli, che ha costituito la societàspac. «Un azionariatoavrebbe diversi vantaggi», spiega il professore. «Innanzitutto si tratta di un capitale più stabile e questo consente una pianificazione di medio termine». Nel piano di Cottarelli c’è anche la costruzione di un nuovo stadio, una casa nerazzurra dove i ...