Pappalardo non è più generale: il leader dei gilet arancioni degradato per motivi disciplinari (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set – Il generale Antonio Pappalardo è stato degradato per motivi disciplinari: a darne l’annuncio è lo stesso leader dei gilet arancioni. In un video sulla sua pagina Facebook, Pappalardo spiega che i carabinieri gli hanno comunicato la rimozione del suo grado di generale dei carabinieri, per l’appunto. Le sue condotte sono state ritenute “lesive del prestigio delle Forze armate” e incompatibili con gli obblighi e il giuramento prestato. leader dei gilet arancioni Antonio Pappalardo degradato: non è più generale Il ministero della Difesa ha notificato la “perdita del grado per rimozione”. “Mi hanno ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set – IlAntonioè statoper: a darne l’annuncio è lo stessodei. In un video sulla sua pagina Facebook,spiega che i carabinieri gli hanno comunicato la rimozione del suo grado didei carabinieri, per l’appunto. Le sue condotte sono state ritenute “lesive del prestigio delle Forze armate” e incompatibili con gli obblighi e il giuramento prestato.deiAntonio: non è piùIl ministero della Difesa ha notificato la “perdita del grado per rimozione”. “Mi hanno ...

Advertising

espressonline : Il generale Antonio Pappalardo non è più generale - LionelMandrak : @Pep86611662 @ciceruacchio196 @fattoquotidiano e il Pappalardo da come parlava di studi soprattutto scientifici mi… - BraxLollo : RT @espressonline: Il generale Antonio Pappalardo non è più generale - cardalapizza : RT @espressonline: Il generale Antonio Pappalardo non è più generale - fa39893147 : @luipanfilibreda @Open_gol Già ma se si segue mitraglietta non vedo perché, chi lo desidera non possa seguire Pappalardo. -