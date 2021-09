Paola Turani | notizia fantastica | lei non sta più nella pelle

Leggi su youmovies

(Di lunedì 27 settembre 2021) Questo articolo è apparso prima,sua versione originale, sul sito YouMovies. Un momento magico per, che proprio oggi realizza il suo sogno più grande e cioè quello di diventare madre. Tanta emozione per la neomamma. Incredibile emozione per, nota imprenditrice digitale e modella, che proprio oggi finalmente può abbracciare per la prima volta il suo bambino. Lainfatti è diventata madre,