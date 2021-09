Orrore in India, 15enne stuprata per giorni da decine di uomini: 29 arrestati (Di lunedì 27 settembre 2021) Orrore in India, 15enne stuprata per giorni da decine di uomini. Tutto sarebbe partito con uno stupro di gruppo avvenuto alla fine del gennaio scorso. La violenza sessuale sarebbe stata filmata e poi il video usato per ricattare la ragazzina, costringendola quindi ad avere altri rapporti sessuali con altri uomini. Gli inquirenti hanno identificato finora 33 persone che avrebbero partecipato alle violenze. La polizia Indiana ha arrestato nelle scorse ore 29 uomini accusati di aver partecipato a vario titolo a uno stupro di gruppo ai danni di una ragazzina di soli 15 anni nella città di Dombivli, vicino a Mumbai, nello stato del Maharashtra. Secondo l’accusa la minore era stata segregata e costretta subire rapporti ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 27 settembre 2021)inperdadi. Tutto sarebbe partito con uno stupro di gruppo avvenuto alla fine del gennaio scorso. La violenza sessuale sarebbe stata filmata e poi il video usato per ricattare la ragazzina, costringendola quindi ad avere altri rapporti sessuali con altri. Gli inquirenti hanno identificato finora 33 persone che avrebbero partecipato alle violenze. La poliziana ha arrestato nelle scorse ore 29accusati di aver partecipato a vario titolo a uno stupro di gruppo ai danni di una ragazzina di soli 15 anni nella città di Dombivli, vicino a Mumbai, nello stato del Maharashtra. Secondo l’accusa la minore era stata segregata e costretta subire rapporti ...

