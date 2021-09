“Non ce la faccio più”: la star sportiva dice addio alla celebrità (Di lunedì 27 settembre 2021) Quattro titoli NBA (tre con i Los Angeles Lakers, uno con i Miami Heat), tre volte MVP, un Mondiale e un Olimpiade vinto con la Nazionale statunitense. Quando si parla di Shaquille O’Neal, si fa riferimento ad una leggenda dell’NBA e del basket mondiale, uno dei giocatori più forti e famosi di tutti i tempi. Eppure, tutta questa fama sembra non andare più bene per Shaq, che si avvicina ormai alla soglia dei 50 anni (li compirà il prossimo anno, ndr). Lo stesso O’Neal ha precisato di voler essere riconosciuto più per le sue qualità umane che per il fatto di essere una star. LEGGI ANCHE => Vanessa difende Bryant dalle accuse di stupro e fa causa agli agenti che hanno mostrato il corpo senza vita “Queste celebrità stanno impazzendo e io non voglio esserlo. Oggi denuncio la mia celebrità. Ho chiuso”, ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 27 settembre 2021) Quattro titoli NBA (tre con i Los Angeles Lakers, uno con i Miami Heat), tre volte MVP, un Mondiale e un Olimpiade vinto con la Nazionale statunitense. Quando si parla di Shaquille O’Neal, si fa riferimento ad una leggenda dell’NBA e del basket mondiale, uno dei giocatori più forti e famosi di tutti i tempi. Eppure, tutta questa fama sembra non andare più bene per Shaq, che si avvicina ormaisoglia dei 50 anni (li compirà il prossimo anno, ndr). Lo stesso O’Neal ha precisato di voler essere riconosciuto più per le sue qualità umane che per il fatto di essere una. LEGGI ANCHE => Vanessa difende Bryant dalle accuse di stupro e fa causa agli agenti che hanno mostrato il corpo senza vita “Questestanno impazzendo e io non voglio esserlo. Oggi denuncio la mia. Ho chiuso”, ...

Advertising

AlbertoBagnai : Quando Berlusconi parlava di 'comunisti' io, forse perché all'epoca ero di sinistra, trovavo che semplificasse ed e… - borghi_claudio : Faccio notare che io vengo sempre ai cortei e alle piazze per dare forza alla protesta. Indico a voi come rafforzar… - borghi_claudio : Non faccio tempo a staccare un pomeriggio per fare tutte le visite che mi mancavano che esco e vedo che speranza ne… - zazoomblog : “Non ce la faccio più”: la star sportiva dice addio alla celebrità - #faccio #più”: #sportiva #addio - noyaxthunder : non faccio il selca da aprile e vorrei farlo stanotte però mi vedo proprio cessa sigh -