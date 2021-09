Napoli | ennesimo dominio | con il Cagliari arriva la sesta sinfonia

(Di lunedì 27 settembre 2021) Lo spauracchio della vigilia, ammesso che potesse davvero chiamarsi così, era il grande ex Walter Mazzarri : in realtà il suoal Maradona ha combinato poco o nulla anche e soprattutto per ...

Advertising

Calcio_Casteddu : ? Ennesimo ko ?? #Cagliari sconfitto al Maradona ?? Le nostre valutazioni post #NapoliCagliari - ginolat76 : RT @lucciobrujk: L’ennesimo cecchino cor fischietto da Napoli. Che cazzo seguo a fa’. - giampodda : RT @lucciobrujk: L’ennesimo cecchino cor fischietto da Napoli. Che cazzo seguo a fa’. - lucciobrujk : L’ennesimo cecchino cor fischietto da Napoli. Che cazzo seguo a fa’. - Giusepp26551025 : RT @ItalyZeitgeist: Napoli che dopo il tabaccaio pesta l'ennesimo merdone con Biagio. E con Giancoso al #gfvip #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ennesimo

... forse il peggior modo per provare a fermare una squadra che, in situazioni simili, ci sguazza visto che la linfa vitale deldi Luciano Spalletti è senza dubbio il predominio territoriale. ...... con avversari come Lazio, Milan edi tutt'altra pasta rispetto a Salernitana, Verona, Genoa ...riflettono sui propri errori e Mihajlovic è chiamato a rimettere insieme i cocci dell'...Suona alla grande l'orchestra azzurra, che la prossima settimana vivrà il doppio esame Spartak Mosca-Fiorentina ...Ha 33 anni ed è già noto alle forze dell’ordine l’uomo finito in manette a Ponticelli per maltrattamenti in famiglia. Dopo l’ennesima lite con la compagna, l’ha prima insultata e poi colpita. La madre ...