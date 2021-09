Advertising

CB_Ignoranza : La Lazio batte la Roma e vince il derby. Maurizio Sarri si aggiudica il primo round contro Mourinho ?? #Lazio… - VELOSPORT1960 : Lo Special One: 'Nell'azione del secondo gol della Lazio c'era un rigore per noi' - sportli26181512 : Mourinho contro la Lega, la frase che ha scatenato il caos: 'E' tutto una m...': Il tecnico giallorosso ha reagito… - siamo_la_Roma : ?? È tornato il rumore dei nemici ?? #Mourinho ruba la vetrina a tutti e mitraglia la sua rabbia ?? Poi la lite accesa… - LALAZIOMIA : Il Messaggero | Lazio-Roma, Sarri contro Mourinho: c’è chi gode e chi litiga -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho contro

ROMA - Era infuriato,. Intervistato da Dazn ha fatto i complimenti a Marco Parolo , fresco ex laziale e ora commentatore, quando si è trattato di rispondere alla sua domanda. Ma soprattutto ha reagito sdegnato , ...l'arbitro e Sarri con l'aquila sul braccio A fine derbyha chiamato i suoi per andare sotto la curva a salutare comunque i tifosi. Poi però ha accusato l'arbitro e la Var. ...Il portoghese si scaglia contro Guida È tornato il rumore dei nemici. Nonostante la sconfitta, José Mourinho (il cui nome era stato storpiato sul tabellone prima del match) ruba la vetrina a tutti e m ...Zorya-Roma in tv in chiaro? Ecco data, canale, orario e come vedere in diretta streaming la partita di Conference League 2021/2022.