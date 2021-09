Morisi indagato per droga, Salvini: “Ha sbagliato, ma può sempre contare su di me” (Di lunedì 27 settembre 2021) Luca Morisi, ideatore della ‘Bestia’ social di Matteo Salvini, è indagato per cessione e detenzione di stupefacenti dalla Procura di Verona. Lo scrivono Repubblica e Corriere della Sera. Morisi aveva dato le sue dimissioni dalla Lega mercoledì scorso, parlando di motivi famigliari. Oggi il guru dei social media scrive: “Non ho commesso alcun reato ma la vicenda personale che mi riguarda rappresenta una grave caduta come uomo”, ha fatto sapere in una nota. E ancora: “Chiedo innanzitutto scusa per la mia debolezza e i miei errori a Matteo Salvini e a tutta la comunità della Lega a cui ho dedicato gli ultimi anni del mio impegno lavorativo, a mio padre e ai miei famigliari, al mio amico di sempre Andrea Paganella a fianco del quale ho avviato la mia attività professionale, a tutte le ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 settembre 2021) Luca, ideatore della ‘Bestia’ social di Matteo, èper cessione e detenzione di stupefacenti dalla Procura di Verona. Lo scrivono Repubblica e Corriere della Sera.aveva dato le sue dimissioni dalla Lega mercoledì scorso, parlando di motivi famigliari. Oggi il guru dei social media scrive: “Non ho commesso alcun reato ma la vicenda personale che mi riguarda rappresenta una grave caduta come uomo”, ha fatto sapere in una nota. E ancora: “Chiedo innanzitutto scusa per la mia debolezza e i miei errori a Matteoe a tutta la comunità della Lega a cui ho dedicato gli ultimi anni del mio impegno lavorativo, a mio padre e ai miei famigliari, al mio amico diAndrea Paganella a fianco del quale ho avviato la mia attività professionale, a tutte le ...

Advertising

fattoquotidiano : Luca Morisi indagato per cessione di droga: i Carabinieri hanno trovato sostanze liquide in casa dell’ex guru socia… - repubblica : Lega, indagato per droga Luca Morisi, l'ex guru dei social di Salvini. Si era dimesso pochi giorni fa per 'question… - petergomezblog : Luca Morisi è indagato per cessione di droga: trovata nella casa del guru social della Lega. Lui: ‘Fragilità esiste… - AnnaFogarollo : RT @giuliaselvaggi2: Morisi non deve chiedere scusa per i fatti per i quali è indagato e rispetto ai quali rimane innocente finché una sent… - NardellaIt : RT @Open_gol: +++ I carabinieri hanno trovato una sostanza liquida nella sua cascina a Belfiore. Tre ragazzi fermati lo accusano +++ https:… -