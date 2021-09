Milan, Pioli: «Per Kjaer e Florenzi decisivi gli ultimi allenamenti» (Di lunedì 27 settembre 2021) “Giroud? Perdere due settimane di allenamenti lo condiziona. I 45 minuti dello Spezia sono stati utili, la sua condizione migliorerà nelle prossime partite. Il rientro di Ibra? Per Kjaer e Florenzi saranno fondamentali gli allenamenti di oggi e di domani mattina. Per gli altri è più difficile, credo sia probabile un loro ritorno in campo dopo la sosta”. Così Stefano Pioli, tecnico del Milan, alla vigila del match di Champions contro l’Atletico Madrid. E sulla crescita di Theo Hernandez ha aggiunto: “Sta crescendo tanto anche dal punto di vista difensivo. Sabato ha giocato molto bene in fase difensiva, una delle sue migliori sotto questo aspetto. Le sue qualità offensive le conoscono tutti, sta variando anche un po’ il modo di giocare. Sta raggiungendo livelli altissimi”. Leggi su footdata (Di lunedì 27 settembre 2021) “Giroud? Perdere due settimane dilo condiziona. I 45 minuti dello Spezia sono stati utili, la sua condizione migliorerà nelle prossime partite. Il rientro di Ibra? Persaranno fondamentali glidi oggi e di domani mattina. Per gli altri è più difficile, credo sia probabile un loro ritorno in campo dopo la sosta”. Così Stefano, tecnico del, alla vigila del match di Champions contro l’Atletico Madrid. E sulla crescita di Theo Hernandez ha aggiunto: “Sta crescendo tanto anche dal punto di vista difensivo. Sabato ha giocato molto bene in fase difensiva, una delle sue migliori sotto questo aspetto. Le sue qualità offensive le conoscono tutti, sta variando anche un po’ il modo di giocare. Sta raggiungendo livelli altissimi”.

