Medico morto di Coronavirus, la mamma: “Il vaccino non è stato sufficiente a salvargli la vita” (Di lunedì 27 settembre 2021) “Era vaccinato ma non è stato sufficiente a salvargli la vita”. Questo il pensiero di Silvana Suriano, mamma di Gianluigi Andrea Piegari, il Medico di 36 anni morto in ospedale dopo aver contratto il Coronavirus. Una morte inaspettata, arrivata mentre “svolgeva il lavoro più bello del mondo”, come amava ripetere “Gigi“, contagiato dopo un intervento in codice… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 27 settembre 2021) “Era vaccinato ma non èla”. Questo il pensiero di Silvana Suriano,di Gianluigi Andrea Piegari, ildi 36 anniin ospedale dopo aver contratto il. Una morte inaspettata, arrivata mentre “svolgeva il lavoro più bello del mondo”, come amava ripetere “Gigi“, contagiato dopo un intervento in codice… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Marco_Coloni : È morto di Covid a 35 anni il medico Pierluigi Piegari, di Albano Laziale. Il dott. Piegari non fumava, non aveva… - Lazio_TV : ALBANO LAZIALE: OMAGGIO AL MEDICO MORTO DI COVID (video). - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Donato Monopoli: Gup dispone perizia su cause della morte del giovane morto a #Foggia sette mesi dopo un’aggressione d… - Katiagg81 : @pzzskA Purtroppo è la verità e tutti dovrebbero saperlo. Io ho avuto esperienza diretta in quanto mio papà, morto… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Donato Monopoli: Gup dispone perizia su cause della morte del giovane morto a #Foggia sette mesi dopo un’aggressione d… -