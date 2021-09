Mattarella incontra le Nazionali di pallavolo | “Paese in ripresa dopo la pandemia | vittorie importanti segnali di soddisfazione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 settembre 2021) “Grazie per il significato attribuito alle vostre, per il nostro, inle sofferenze della, averediè importante”, così il Presidente della Repubblica Sergioall’incontro con la Nazionale italiana difemminile e maschilela vittoria degli Europei. Il Capo dello Stato ha anche sottolineato l’importanza dei successi individuali: “Io vi seguo quando posso e quando qualche emittente televisiva trasmette le vostre partite del campionato. Per questo non sono sorpreso che molti di voi abbiano ricevuto premi individuali agli Europei – ha detto – Le individualità si esprimono al massimo quando una squadra gioca tutta ai livelli più ...