Marcell Jacobs | l’avete mai visto con i capelli? Stenterete a riconoscerlo

(Di lunedì 27 settembre 2021)è entrato di diritto nella leggenda dello sport italiano ed olimpico dopo le due medaglie d’oro conquistate nell’ultima Olimpiade di Tokio. Quel fascio di muscoli che terminano con un cranio rasato è stata l’immagine più cliccata degli ultimi anni. Sapete che c’è stato un periodo nella sua vita in cui ha avuto i? Non ci credete? Ed invece è proprio così.-AltranotiziaNell’incredibile estate sportiva appena passata, il nome di Lamontè senza dubbio quello che risplende di più. Nell’infinita sequenza di vittorie azzurre inanellate durante la bella stagione, quella diè la più ricca di fascino e di storia. Infatti ogniqualvolta ci si approssima alle Olimpiadi la gara più attesa, ...

Marcell Jacobs

Corriere dello Sport

Nella notte del 26 settembre, giorno del suo ventisettesimo compleanno, il due volte medaglia d'oro olimpicoha chiesto la mano alla sua compagna Nicole Daza. Una foto postata su ...Di Marco D'Avenia ROMA -, oro a Tokyo 2020 nei 100 metri e nella staffetta 4 100 , è pronto a compiere un altro grande passo. Non in pista, ma nella vita privata. È infatti lo stesso campione olimpico ad ...NOVI LIGURE - Le emozioni volano sui social per Marcell Jacobs, il campione olimpico dei 100 metri, e la sua Nicole Daza, che per anni ha vissuto a Novi Ligure, dove risiedono ancora i genitori. "Ha d ...I "novesi" Marcell Jacobs e Nicole presto si sposeranno: su Instagram il velocista italiano ha postato le foto in cui chiede la mano alla sua compagna.