Letizia di Spagna magnetica con l'abito bianco a pois: made in Italy (Di lunedì 27 settembre 2021) Letizia di Spagna inaugura la sua settimana di lavoro con un viaggio di un giorno in Portogallo insieme a suo marito Felipe. E per l'occasione recupera dal suo armadio l'abito bianco a pois di Emporio Armani che è semplicemente favoloso. Dopo aver riciclato l'abito in pelle nera e sfoggiato un nuovo tailleur lilla poco convincente, Letizia di Spagna va sul sicuro in fatto di look scegliendo il vestito midi perfetto, che tutte noi dovremmo avere. E per di più è made in Italy.

