Lasciateci sognare Sabatini al Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 27 settembre 2021) Walterè un professionista libero, oltre che un libero professionista. Da oggi pomeriggio, Walternon è più un dipendente del Bologna Calcio. E ovviamente qualsiasi tifoso delche si rispetti, non può non aver fatto un pensierino. Walterè il calcio. È cultura (chiediamo scusa per la volgarità). È storia. È un patrimonio calcistico, culturale e umano. Oltre che competenza, ça va sans dire. Non accadrà mai, lo sappiamo. La sua casella in qualche modo è occupata da Cristiano Giuntoli. Coadiuvato da Maurizio Micheli il responsabile scouting, l’uomo che – lo ha raccontato Spalletti – ha portato Anguissa a. Insieme col direttore sportivo, ovviamente.sarebbe un tuffo in un’altra dimensione. Non è pronto il. Non è ...