(Di lunedì 27 settembre 2021) Di Vincenzo Calafiore 27 Settembre 2021 Udine Le domande questa notte sono tante, la più frequente è: Che valore ha ? In alcuni paesi del mondo vale meno che zero, nel mondo occidentale pare che sia fattibile levarla, tanto dopo poca detenzione in carcere si è liberi nuovamente e l’Italia in questo è maestrale. La nostra civiltà occidentale avverte ormai da molto tempo che il patrimonio intellettuale non ha più risposte da offrire. E’ una civiltà che ormai si è fatta rubare il – futuro – o meglio l’anima! E’ innegabile la decadenza la si vede e si tocca in ogni parte del mondo, si manifesta ogni momento del giorno e si trasforma continuamente in paure e indecisioni. Non a torto un giorno scrissi : “ Chi è in grado di dirmi di che carne sono fatto? “ Ecco, questa è la seconda domanda. Dunque cosa fare? A cosa dovremmo ancorarci per poter ...