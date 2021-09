La crostata all’arancia con pasta frolla light | solo 110 Kcal!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 27 settembre 2021) Lacon la110 calorie! Lacon la110 calorie! La ricetta che ti suggeriamo oggi è quella di una colorata e freschissimaal gusto di arancia, fatto su una base die senza burro. Si tratta di una delizia leggerissima e fragrante, che può andare bene anche per chi, per ragioni di salute e/o di bellezza, segue un regime alimentare dietetico. Bando alle chiacchiere e veniamo subito alla ricetta. Gli ingredienti Per circa dodici fette gli ingredienti che servono sono: 200 grammi di semola rimacinata per ...