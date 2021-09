Grecia | terremoto a Creta | le immagini dell' arrivo della scossa | video

(Di lunedì 27 settembre 2021) Un violentoha colpito l'isola di, in, alle 8.17 ora italiana. Unadi magnitudo 6.5 ha fatto tremare l'intera isola ed il sisma è stato registrato ad una profondità di 13 chilometri. Secondo le prime informazioni, una persona avrebbe perso la vita schiacciata dalle macerie di un palazzo. Tante le testimonianze sui social di chi ha percepito lae le numerose successive anche a diversi chilometri di distanza. Guarda tutti iin Australia, edifici distrutti a MelbourneUna fortediè stata avvertita a Melboune, in Australia, ...Canarie, il vulcano Cumbre Vieja si risveglia dopo 50 anniUno dei vulcani ...

C'è una vittima causata dalla scossa didi magnitudo 6.1 della scala Richter registrata sull'isola di Creta, a una profondità di 13 chilometri . Secondo la tv greca ERT la vittima sarebbe un operaio che stava portando avanti dei ...in: una violenta scossa ha interessato Creta questa mattina, con magnitudo 6.1 della scala Richter. Secondo le prime informazioni diffuse dalle agenzie, il sisma si sarebbe registrato ...Un forte terremoto di magnitudo 5.8 sulla scala Richter ha colpito questa mattina la parte orientale di Creta, intorno alle 9.15, in Grecia. L’epicentro del sisma è a 23 chilom ...Sul posto è già arrivato il ministro della Protezione civile, Christos Stylianidis, la situazione è descritta come "molto difficile" ...