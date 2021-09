Google lamenta che l’UE (nel caso della multa record) ha ignorato Apple (Di lunedì 27 settembre 2021) Google si lamenta per la decisione dell’UE che ha inflitto all’unità di Alphabet una multa record di oltre 4 miliardi di euro per non aver preso di mira anche Apple. Proprio come dei bambini presi con le mani nella marmellata, la società di Mountain View non fa mea culpa, ma cerca di distogliere l’attenzione dei regolatori verso un altro attore del mercato mobile. Sarebbe questa la strategia di Big G per tentare di alleggerire (in realtà vorrebbe farla annullare) la multa record di 4,34 miliardi di euro (pari a 5,1 miliardi di dollari), inflitta dalla corte più alta d’Europa relativa al dominio del sistema operativo Android. Google, multa da UE di 4,34 miliardi per posizione dominante di ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 27 settembre 2021)siper la decisione delche ha inflitto all’unità di Alphabet unadi oltre 4 miliardi di euro per non aver preso di mira anche. Proprio come dei bambini presi con le mani nella marmellata, la società di Mountain View non fa mea culpa, ma cerca di distogliere l’attenzione dei regolatori verso un altro attore del mercato mobile. Sarebbe questa la strategia di Big G per tentare di alleggerire (in realtà vorrebbe farla annullare) ladi 4,34 miliardi di euro (pari a 5,1 miliardi di dollari), inflitta dalla corte più alta d’Europa relativa al dominio del sistema operativo Android.da UE di 4,34 miliardi per posizione dominante di ...

Advertising

giannifioreGF : #Google lamenta che l’#UE (nel caso della multa record) ha ignorato #Apple - igolmar : RT @Valerush6: @Happy4Trigger @Ryoga007 @AleGuerani @pimma77 La classe imprenditoriale italiana lamenta che di liberismo non ne abbiamo 'se… - amaryllide1 : RT @Valerush6: @Happy4Trigger @Ryoga007 @AleGuerani @pimma77 La classe imprenditoriale italiana lamenta che di liberismo non ne abbiamo 'se… - massimo21021978 : RT @Valerush6: @Happy4Trigger @Ryoga007 @AleGuerani @pimma77 La classe imprenditoriale italiana lamenta che di liberismo non ne abbiamo 'se… - Valerush6 : @Happy4Trigger @Ryoga007 @AleGuerani @pimma77 La classe imprenditoriale italiana lamenta che di liberismo non ne ab… -

Ultime Notizie dalla rete : Google lamenta F1 - Ferrari, qualcosa è cambiato: Sainz e Leclerc vogliono vincere Lamenta il sorpasso subito da Norris in modo così impietoso a causa dell'improvviso graining sulle ...Rendina Follow @antorendina Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, ...

Streaming web Roma " Udinese gratis come vedere diretta live TV (Serie A Ore 20:45) Infine c'è Tammy Abraham, che pure lamenta un acciacco e potrebbe fare staffetta con Shomurodov. L'... Controcopertina.com è un giornale online approvato anche da Google News. Per ricevere i nostri ...

Il mistero dei Google Pixel 3 bloccati: che succede? Telefonino.net il sorpasso subito da Norris in modo così impietoso a causa dell'improvviso graining sulle ...Rendina Follow @antorendina Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio diNews, ...Infine c'è Tammy Abraham, che pureun acciacco e potrebbe fare staffetta con Shomurodov. L'... Controcopertina.com è un giornale online approvato anche daNews. Per ricevere i nostri ...