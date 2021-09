Giustizia | Cartabia “Riforma necessaria | lo chiede la realtà”

(Di lunedì 27 settembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – Unadellaperchè “è lache lo”. Così il ministro della, Marta, intervenuta a un incontro organizzato dall’Università degli Studi di Milano. Citando il report dell’Unione europea sullo stato di diritto in Italia nel 2021,ha osservato che nel documento si legge “una considerazione che fa venire i brividi: si dice che dal punto di vista dell’autonomia dei giudici, il sistema italiano è da ’10 e lodè, è un sistema solidissimo, ed è vero, ma nel paragrafo successivo si osserva che nella percezione delle persone, la fiducia nell’indipendenza della magistratura raggiunge un grado di sufficiente e buono solo nel 30% degli intervistati”.Uno dei fattori che pesa ...

