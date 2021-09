Giro di Sicilia 2021: gli uomini di classifica. Vincenzo Nibali ci prova in casa (Di lunedì 27 settembre 2021) Domani, martedì 28 settembre, prenderà il via il Giro di Sicilia. La corsa, seppur con numerose pause e sospensioni, è giunta alla sua 25esima edizione. La breve corsa a tappe aveva rivisto la luce nel 2019, dopo un’assenza di ben quarantadue anni. In quel caso ad imporsi era stato l’americano Brandon McNulty del Team UAE, protagonista di una splendida vittoria nella terza delle 4 tappe previste. Il percorso prevede anche quest’anno quattro tappe, distribuite su quasi tutte le province dell’isola. Le prime due frazioni, per quanto ondulate, sembrano essere adatte alle ruote veloci, mentre le seconde due presentano salite che con ogni probabilità saranno determinanti per la classifica finale. Favorito d’obbligo per questa quattro giorni è Vincenzo Nibali, alla sua prima partecipazione alla corsa di ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 settembre 2021) Domani, martedì 28 settembre, prenderà il via ildi. La corsa, seppur con numerose pause e sospensioni, è giunta alla sua 25esima edizione. La breve corsa a tappe aveva rivisto la luce nel 2019, dopo un’assenza di ben quarantadue anni. In quel caso ad imporsi era stato l’americano Brandon McNulty del Team UAE, protagonista di una splendida vittoria nella terza delle 4 tappe previste. Il percorso prevede anche quest’anno quattro tappe, distribuite su quasi tutte le province dell’isola. Le prime due frazioni, per quanto ondulate, sembrano essere adatte alle ruote veloci, mentre le seconde due presentano salite che con ogni probabilità saranno determinanti per lafinale. Favorito d’obbligo per questa quattro giorni è, alla sua prima partecipazione alla corsa di ...

