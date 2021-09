Foggia | Zeman | “Niente leziosità Il nostro campionato comincia ad Andria”

Advertising

GianfPiccirillo : Juve Stabia: Editoriale di StabiAmore post Foggia - lagoleada_it : Calcio Foggia: alcuni tifosi iniziano già a lamentarsi di Zeman - BlunoteWeb : #Foggia: #Zeman, ‘Il nostro campionato comincia ad #Andria’ (Video) - NotiziarioC : Foggia, mister Zeman: «Il nostro campionato inizia mercoledì» - CalcioWebPuglia : Foggia, Zeman: “La squadra mi è piaciuta, aveva voglia di fare e di vincere” -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia Zeman

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Finisce in parità il match trae Juve Stabia . Gli ospiti si portano in vantaggio al minuto 23 con Panico , nella ripresa ...per, ...QUIpotrebbe mandare in campo la squadra con il modulo 4 - 3 - 3 con Alastra in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Gallo - Rocca e ai lati da Martino e Nicoletti. A ...“Non sono gli attaccanti a faticare a entrare nel meccanismo della squadra: hanno sfiorato il gol in alcune circostanze. Non siamo stati leziosi. Secondo me, il centrocampo porta ancora palla per trop ...“La squadra mi è piaciuta perché avevano voglia di vincere. Il nostro campionato parte mercoledì”. Zdenek Zeman, allenatore del Foggia, appare determinato nel ...