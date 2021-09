Federica Copetti vince Percoto Canta

(Di lunedì 27 settembre 2021) Arriva da Osoppo la nuova voce del concorso canoro nazionaleha stravinto nella serata finale della 34° edizione del contest canoro che ogni anno attira decine di partecipanti da tutta Italia. Sabato 25 settembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine è andato in scena l’atto finale dell’edizione 2021 della manifestazione, con 12 concorrenti in gara nelle categorie Junior, Senior eutori – Brani Inediti. Star della serata è stata appuntocon la canzone “Vento e polvere”, che si è imposta nella propria categoria (utori), si è aggiudicata il “Premio della critica” e infine il premio assoluto2021. Fra gli altri premi di categoria a spuntarla fra i ...

Arriva da Osoppo la nuova voce del concorso canoro nazionale Percoto Canta .ha stravinto nella serata finale della 34° edizione del contest canoro che ogni anno attira decine di partecipanti da tutta Italia. Sabato 25 settembre al Teatro Nuovo Giovanni da ...Per la categoria Cantautori - Brani Inediti: Luca Vidale (Lozza - VA) con 'Vivimi di più',(Osoppo - UD) con 'Vento e polvere', Margherita Pettarin (Gorizia) con 'Empatia', Lorenzo ...Appuntamento oggi, sabato 25 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, alle 21, con Perrcoto canta. Dopo le fasi delle iscrizioni, selezioni e semifinali, Percoto Canta si prepara a eleggere le migliori voci ...Dopo le fasi delle iscrizioni, selezioni e semifinali, Percoto Canta si prepara a eleggere le migliori voci della 34a edizione fra i 12 concorrenti in gara provenienti da varie parti d’Italia. Per la ...