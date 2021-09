Eternals sarà uno dei film più lunghi del Marvel Cinematic Universe? (Di lunedì 27 settembre 2021) Secondo quanto riportato da Kino Metro, Eternals potrebbe essere uno dei film più lunghi appartenenti al Marvel Cinematic Universe. Secondo quanto riportato da Kino Metro, Eternals potrebbe essere uno dei film più lunghi del Marvel Cinematic Universe. Il progetto diretto da Chloé Zhao durerà 156 minuti (ovvero 2 ore e 36 minuti) e, in tal modo, la sua durata supererebbe quella di titoli quali Captain America: Civil War (147 minuti), Guardiani della Galassia Vol. II (136 minuti) e Avengers: Infinity War (149 minuti). Al momento, però, nemmeno la durata di Eternals riuscirà a scalfire quella spropositata di Avengers: Endgame che, nel 2019, ha raggiunto i 181 minuti. La ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 settembre 2021) Secondo quanto riportato da Kino Metro,potrebbe essere uno deipiùappartenenti al. Secondo quanto riportato da Kino Metro,potrebbe essere uno deipiùdel. Il progetto diretto da Chloé Zhao durerà 156 minuti (ovvero 2 ore e 36 minuti) e, in tal modo, la sua durata supererebbe quella di titoli quali Captain America: Civil War (147 minuti), Guardiani della Galassia Vol. II (136 minuti) e Avengers: Infinity War (149 minuti). Al momento, però, nemmeno la durata diriuscirà a scalfire quella spropositata di Avengers: Endgame che, nel 2019, ha raggiunto i 181 minuti. La ...

