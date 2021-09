Da Cesare – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 28 settembre 2021) DaVia del Casaletto, 45 – 00151Tel. 06/536015 Sito Internet: www.trattoriada.it Tipologia:na / pizzeria Prezzi: antipasti 1,50/12€, primi 9/12€, secondi 11/18€, dolci 5/9€ Giorno di chiusura: Mercoledì OFFERTA Si conferma come una delle più affidabili trattoriene, questa insegna attiva dagli anni ‘50 del secolo scorso, ma che da poco più di due lustri ha decisamente cambiato passo con la gestione di Leonardo Vignoli, forte di esperienze in ristoranti stellati in Italia e non solo. Il menù contiene tutti i cavalli di battaglia della cucinanesca, in alcuni casi proposti in modo filologicamente adeso alla tradizione, in altri con moderate rivisitazioni, come ad esempio nelle buonissime polpette di bollito, qui servite in versione piccola e sferica, ...