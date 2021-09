Condò mette in guardia il Napoli: "Vi spiego un altro motivo per cui gli azzurri stanno facendo così bene" (Di lunedì 27 settembre 2021) In un articolo scritto sulla Repubblica, il noto giornalista e opinionista sportivo Paolo Condò ha voluto mettere un puntino su una "i" nell'ottimo percorso del Napoli di Spalletti in questo inizio di stagione: attenzione ad adagiarsi sugli allori perché, finora, non sono stati giocati molti big match dagli azzurri. Ecco quanto scritto sul quotidiano: "Il calendario ha dato tempo a Spalletti, che fin qui ha dovuto affrontare soltanto la Juve (in crisi) e, prima della sosta di novembre, delle altre sei favorite troverà ancora la Roma. Fanno due scontri diretti in dodici giornate, contro i quattro di tutte le altre (l'Atalanta tre): una differenza da considerare come il decalage delle corsie di un 400 metri, ma che di questo passo potrebbe garantire al Napoli un interessante vantaggio da gestire". Leggi su spazionapoli (Di lunedì 27 settembre 2021) In un articolo scritto sulla Repubblica, il noto giornalista e opinionista sportivo Paoloha volutore un puntino su una "i" nell'ottimo percorso deldi Spalletti in questo inizio di stagione: attenzione ad adagiarsi sugli allori perché, finora, non sono stati giocati molti big match dagli. Ecco quanto scritto sul quotidiano: "Il calendario ha dato tempo a Spalletti, che fin qui ha dovuto affrontare soltanto la Juve (in crisi) e, prima della sosta di novembre, delle altre sei favorite troverà ancora la Roma. Fanno due scontri diretti in dodici giornate, contro i quattro di tutte le altre (l'Atalanta tre): una differenza da considerare come il decalage delle corsie di un 400 metri, ma che di questo passo potrebbe garantire alun interessante vantaggio da gestire".

Advertising

gilnar76 : Condò mette in guardia il #Napoli: 'Vi spiego un altro motivo per cui gli azzurri stanno facendo così bene'… - zazoomblog : Condò mette in allerta il Napoli: Vi spiego un altro motivo per cui gli azzurri stanno facendo così bene - #Condò… - gilnar76 : Condò mette in allerta il #Napoli: 'Vi spiego un altro motivo per cui gli azzurri stanno facendo così bene'… - Spazio_Napoli : Condò mette in allerta il Napoli: 'Vi spiego un altro motivo per cui gli azzurri stanno facendo così bene' - MarcoZigagna : RT @jerryscottismo: “Al treno delle prime resta attaccata la Roma, in bello stile il primo tempo e con le unghie nella ripresa, quando l’Ud… -

Ultime Notizie dalla rete : Condò mette Top 10 possibili vincitrici della Champions 2021/22 ... quando su Sky Sport Giuseppe Bergomi e Paolo Condò si tramutano, magicamente nelle mie muse greche ... L' Atletico mette paura, se il carattere è inconfondibile e l'arma in più degli uomini di Simeone, ...

Sky a tutto sport: nuovo canale 4K, nuovi studi e Antonio Conte guest star. Le novità della stagione Sulla tecnologia e sulla qualità Sky mette i carichi: domani debutterà infatti il nuovo studio ... ci saranno Beppe Bergomi, Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, ...

... quando su Sky Sport Giuseppe Bergomi e Paolosi tramutano, magicamente nelle mie muse greche ... L' Atleticopaura, se il carattere è inconfondibile e l'arma in più degli uomini di Simeone, ...Sulla tecnologia e sulla qualità Skyi carichi: domani debutterà infatti il nuovo studio ... ci saranno Beppe Bergomi, Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Paolo, Alessandro Costacurta, ...