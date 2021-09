Compro oro abusivo | sequestrati 28 chili di gioielli e oltre 100 mila euro

(Di lunedì 27 settembre 2021)-orooperativo in Brianza: Militari della Compagnia di Monza, al termine di un controllo di polizia economico-finanziaria a fini antiriciclaggio, hanno individuato e sottoposto a sequestro un eserciziooro del capoluogo brianzolo, risultato. In particolare, dopo aver accertato cheoroin assenza della necessaria iscrizione al Registro tenuto e gestito

I militari della guardia di finanza di Monza hanno individuato e sottoposto a sequestro un esercizio, risultato abusivo. Dopo un controllo di polizia economico - finanziaria a fini antiriciclaggio, hanno scoperto che il negozio non era iscritto al registro dedicato ed è scattata la ...Aveva unma abusivo, senza iscrizione al Registro Oam, l'Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi. Per questo la Guardia di Finanza di Monza ha denunciato un ...Compro-oro abusivo in Brianza: GdF di Monza, al termine di un controllo di polizia economico-finanziaria a fini antiriciclaggio ...Apparentemente era una gioielleria che si occupava di vendere preziosi, dagli orologi ai gioielli. Ma di fatto era un compro oro che operava abusivamente e senza regolari permessi. Per questo motivo i ...