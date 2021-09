Chi sono le imprenditrici più innovative d'Italia (Di lunedì 27 settembre 2021) AGI - Dal pastificio più antico del mondo all'azienda leader nel settore della decontaminazione particellare, dalle soluzioni avanzate per l'irrigazione di precisione alla startup biotech che ha brevettato la tecnologia per ricreare “un organo vivente in laboratorio”, passando per la prima azienda socialmente responsabile nell'ortofrutta fino alla conceria metal-free e biodegradabile: ecco di che cosa si occupano le 6 finaliste della 13esima edizione del Premio GammaDonna che dal 2004 valorizza l'iniziativa imprenditoriale femminile. Settori diversi, con un unico comune denominatore: l'innovazione, nel business e nella gestione d'impresa. Saranno Milena Baroni – Mycroclean Italia (Gorgonzola-MI), Amelia Cuomo – Pasta Cuomo (Gragnano-NA),Giulia Giuffrè – Irritec (Capo d'Orlando-ME), Marianna Palella – Citrus (Cesena), Sara Santori – Conceria Nuvolari (Monte Urano-FM) e ... Leggi su agi (Di lunedì 27 settembre 2021) AGI - Dal pastificio più antico del mondo all'azienda leader nel settore della decontaminazione particellare, dalle soluzioni avanzate per l'irrigazione di precisione alla startup biotech che ha brevettato la tecnologia per ricreare “un organo vivente in laboratorio”, passando per la prima azienda socialmente responsabile nell'ortofrutta fino alla conceria metal-free e biodegradabile: ecco di che cosa si occupano le 6 finaliste della 13esima edizione del Premio GammaDonna che dal 2004 valorizza l'iniziativa imprenditoriale femminile. Settori diversi, con un unico comune denominatore: l'innovazione, nel business e nella gestione d'impresa. Saranno Milena Baroni – Mycroclean(Gorgonzola-MI), Amelia Cuomo – Pasta Cuomo (Gragnano-NA),Giulia Giuffrè – Irritec (Capo d'Orlando-ME), Marianna Palella – Citrus (Cesena), Sara Santori – Conceria Nuvolari (Monte Urano-FM) e ...

